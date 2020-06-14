Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 81 Oğuz Kağan Güçtekin), Vetrih (Dk. 88 Burak Albayrak), Garmash (Dk. 68 Abdullah Durak), Tunay Torun (Dk.

Stat: Çaykur Didi Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 81 Oğuz Kağan Güçtekin), Vetrih (Dk. 88 Burak Albayrak), Garmash (Dk. 68 Abdullah Durak), Tunay Torun (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Samudio, Skoda (Dk. 88 Orhan Ovacıklı) Galatasaray: Muslera (Dk. 24 Okan Kocuk), Mariano, Donk, Ahmet Çalık (Dk. 46 Andone, Dk. 72 Belhanda), Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram (Dk. 46 Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru (Dk. 76 Adem Büyük), Falcao Goller: Dk. 42 Skoda, Dk. 53 Tunay Torun (Çaykur Rizespor) Kırmızı Kart: Dk. 90 Adem Büyük (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 7 Melnjak, Dk. 59 Samudio, Dk. 85 Vetrih, Dk. 90+3 Burak Albayrak (Çaykur Rizespor), Dk. 61 Donk (Galatasaray) Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. 48. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına ortasında, ikinci yarıda oyuna giren Andone'nin kafa vuruşunda, top kaleci Tarık Çetin'in kontrolünde az farkla yandan auta çıktı. 53. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine sert ortasında Lemina'dan seken top Tunay Torun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direkte vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0. 54. dakikada sağdan ceza sahasına giren Feghouli'nin penaltı noktası üzerine pası sonrası müsait pozisyonda Enyekuru'nun vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu güçlükle kornere çeldi. 68. dakikada Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuna giren Andone, kaleci Tarık Çetin ile çarpıştı ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yaşanan çarpışmanın kasti olmadığına hükmetti. 80. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üsten dışarı çıktı. 90+2. dakikada sağ kanatta kazanılan faul atışında Seri'nin ortasına ceza sahası içerisinde Lemina'nın kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 90+8. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi. Mücadele, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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