Bu arada, hakem Özgür Yankaya, penaltı kararının ardından yoğun itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı dördüncü hakemin uyarısı üzerine kırmızı kartla tribüne gönderdi.

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