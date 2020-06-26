52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Lens, ceza yayı üzerinden şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

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