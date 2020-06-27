90. Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara attı: 2-2.

89. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor üstürlüğü ele geçirdi. Fofana'nın sağdan kulandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken topu Ndayishimiye kafayla altıpasın sol çaprazında bulunan Donald'a aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

56. dakikada sağdan ilerleyen Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Altay Bayandır'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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