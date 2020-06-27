Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem SatmanFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Jailson (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici (Dk.

Stat: Ülker

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Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Jailson (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici (Dk. 76 Tolgay Arslan), Rodrigues, Muric

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 43 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın (Dk. 74 Donald), Murat Yıldırım (Dk. 60 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Acquah, Hafes (Dk. 61 Kjartansson), Umut Bulut (Dk. 74 Fofana)

Goller: Dk. 70 Muric, Dk. 90 ve 90+6 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 81 Ndayishimiye, Dk. 89 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Gökhan Töre ((BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Deniz Türüç, Dk. 77 Rodrigues, Dk. 80 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 64 Murat Akbaş, Dk. 71 Farnolle (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

56. dakikada sağdan ilerleyen Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Altay Bayandır'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, kale önünde Muric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

76. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in yakın mesafenden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.

81. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor skoru eşitledi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda serbest atış kullanan Fofana'nın yaptığı ortada, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Ndayishimiye, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1.

89. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor üstürlüğü ele geçirdi. Fofana'nın sağdan kulandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken topu Ndayishimiye kafayla altıpasın sol çaprazında bulunan Donald'a aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

90. Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara attı: 2-2.

90+6. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan yaptığı ortada, altıpas önünde iyi yükselen Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Hasan Ali Kaldırım, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:33 Kaynak: AA

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