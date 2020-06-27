45+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla bir süre ilerleyen Efecan Karaca, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı sağ kanattaki Cisse'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

42. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu iyi takip eden Borges'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularına da çarpan top hızını kaybettikten sonra direkten oyun alanına döndü. Penaltı noktası yakınında topa sahip olan Efecan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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