Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 39 Bilal Başacıkoğlu), Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Sedat Ağçay, Lobjanidze, Scarione, Rodrigues, Orgill

Gol: Dk. 3 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Pazdan, Dk. 39 Kulusic, Dk. 43 Sedat Ağçay, Dk. 45 Scarione (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

3. dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

27. dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.