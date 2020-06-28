Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Claudemir, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, YatabareHes Kablo Kayserispor: Lung, Rienstra (Dk.

Stat: Yeni 4 Eylül

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Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Claudemir, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Rienstra (Dk. 28 Yasir Subaşı), Sapunaru, Diego, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets

Gol: Dk. 45+3 Hasan Hüseyin Acar (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Caner Osmanpaşa, Dk. 37 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor), Dk. 13 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza alanında topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

8. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı korner sonrası Emre Kılınç'ın ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Kayserispor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

9. dakikada Mensah'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Sivasspor, penaltı kazandı. Emre Kılınç'ın sağdan ortasında topa hareketlenen Yatabare, Rienstra ile ceza alanında girdiği mücadelede yerde kalınca, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı üstünden auta göndererek bu önemli gol fırsatını değerlendiremedi.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

44. dakikada Hasan Hüseyin Acar topu müsait durumdaki Kravets'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazından kaleye parelel gönderdiği meşin yuvarlağa Mensah dokunamayınca, konuk ekip mutlak bir gol fırsatını kullanamadı.

45+3. dakikada Kayserispor öne geçti. Hasan Hüseyin Acar'ın ceza yayı hafif sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1.

Kayserispor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mert Hakan Yandaş, Kayserispor, Emre Kılınç, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 19:27 Kaynak: AA

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