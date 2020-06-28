Stat: Kalyon
Hakemler: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa, Kenan Özer, Morais, Maxim, Twumasi, Kayode
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik, Mukairu, Kudriashov, Ribeiro, Amilton, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Jahovic
Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.
22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.
42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.