Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora ÖzkaraGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa, Kenan Özer, Morais, Maxim, Twumasi, KayodeFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik, Mukairu, Kudriashov, Ribeiro,...

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Hakemler: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa, Kenan Özer, Morais, Maxim, Twumasi, Kayode

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik, Mukairu, Kudriashov, Ribeiro, Amilton, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Jahovic

Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.

42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor, Kenan Özer, Maxim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:55 Kaynak: AA

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