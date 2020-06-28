Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?

YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu