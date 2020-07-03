Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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