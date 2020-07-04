Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet KısalFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, MuricGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu,...

Stat: Ülker

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Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Borges, Serdar Gürler (Dk. 23 Napoleoni), Mossoro, Tripic, Wilczek

Goller: Dk. 25 ve 45+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahası içine giren Muric, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumdaki Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz'in gelişine yerden vuruşunda kaleci Beto topu son anda kornere çeldi.

4. dakikada Berkan Emir'in savunma arkasına pasını ceza sahası içinde göğsüyle kontrol eden Wilczek'in köşeye sert şutunda kaleci Altay Bayındır şık bir kurtarışla topu kornere yolladı.

9. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tolgay Arslan'ın savunma arkasına pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan ve meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıyan Deniz Türüç, penaltı noktası civarında Muric'i gördü. Muric'in gelişine vuruşunda kaleci Beto topu son anda çeldi. Devamında Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Falette'nin kurduğu atakta sol kanatta Hasan Ali Kaldırım meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu ile buluşturdu. Ferdi'nin kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Muric, topu geride müsait durumda bulunan Ferdi Kadıoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün uzun pasıyla sol tarafta topla buluşan Ferdi, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili bir vuruşla kendisi ve takımı adına 2. golü kaydetti: 2-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:51 Kaynak: AA

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