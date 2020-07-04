Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar (Dk. 61 Zajc), Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 61 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan (Dk. 72 Murat Sağlam), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 78 Jailson), Muric

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Borges (Dk. 46 Yalçın Kayan), Serdar Gürler (Dk. 23 Napoleoni), Mossoro (Dk. 90 Ege Özkayımoğlu), Tripic (Dk. 80 Castro), Wilczek

Goller: Dk. 25 ve 45+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 66 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 49 Murat Paluli, Dk. 77 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

64. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen ve sağ tarafta topla buluşan Murat Paluli, içeriye yerden sert bir orta yaptı. Altıpasta Wilczek topun gelişine kontrollü bir vuruş gerçekleştiremedi ve top savunmada Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Fenerbahçe savunması tarafından uzaklaştırıldı.

66. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Napoleoni'nin yerden geriye çıkardığı pasın gelişine ceza sahası dışından Soner Aydoğdu'nun sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

76. dakikada savunmadan Titi'nin uzun pasıyla savunma arkasına koşan Napoleoni, sıfıra indikten sonra topu geriye çıkardı. Sağ çaprazdan Murat Paluli'nin gelişine vuruşunda savunmada Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

87. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sağ taraftan Mossoro'nun etkili ortasında altıpasta Wilczek'in kafa vuruşunu kaleci Altay çok iyi bir kurtarışla topu kornere çeldi.

90+5. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berkan Emir'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.