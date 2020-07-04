Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Adem Gülüm (Dk. 57 Celustka), Veysel Sarı, Kudriashov, Fredy (Dk. 45+1 Chico), Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski (Dk.

Stat: Antalya

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Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Adem Gülüm (Dk. 57 Celustka), Veysel Sarı, Kudriashov, Fredy (Dk. 45+1 Chico), Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski (Dk. 72 Leschuk), Jahovic


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ponck), Gulbrandsen (Dk. 59 Robinho), Berkay Özcan (Dk. 80 Gökhan İnler), Demba Ba (Dk. 90 Elia), Crivelli

Goller: Dk. 71 Demba Ba, 90+6 Elia (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 38 Epureanu, Dk. 51 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 90 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi.

50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi.

56. dakikada Clichy'nin sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

60. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpas üzerinde Crivelli'nin kafayla şutunda top üstten dışarıya gitti.

71. dakikada hava topu mücadelesinde ceza sahasında topu önünde bulan Demba Ba, kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

83. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

87. dakikada Clichy'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Boffin, topu uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+6. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında Elia, altıpas önünde topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yaşar Kemal, Antalyaspor, Celustka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:07 Kaynak: AA

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