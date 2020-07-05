Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Gol: Dk. 41 Sosa (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 32 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 18 Saracchi, Dk. 40 Donk (Galatasaray), Dk. 30 da Costa (Trabzonspor)

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısını bordo-mavili ekip 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan içeri çevirdiği topa Ndiaye kaleyi cepheden gören bir noktadan gelişine vurdu, savunmaya çarpan top ceza sahası içinde duran Ekuban'ın önüne düştü. Ekuban'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

10. dakikada ani hücuma çıkan Galatasaray'da Emre Akbaba ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı Feghouli'ye verdi. Feghouli'nin penaltı noktası civarından şutunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Feghouli, da Costa'nın yaptığı faulün ardından bordo-mavili rakibine tekme attı. Hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından Feghouli'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

41. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. 38. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi, ön direkte Sörloth'un vuruşunda top auta çıktı. Ancak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'dan yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa fileleri havalandırdı: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı.