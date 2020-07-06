Mücadele, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

86. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Stum'un defansın arkasına pasında topla buluşan ve ceza alanına giren Kravets, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Goller: Dk. 51 ve 83 Hasan Hüseyin Acar , Dk. 86 Kravets (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 74 Hutchinson (Beşiktaş)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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