Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker TakbakTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, SörlothFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Bünyamin...

Stat: Medical Park

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu kadroya geri döndü
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "toplum bağışıklığı" tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takbak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Mukariu, Doğukan Sinik, Amilton, Blanco

Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) Ufuk Akyol (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 15 ve 43 (Penaltılardan) Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Veysel Sarı, Dk. 24 Amilton, Dk. 43 Mukariu (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, üç penaltının kullanıldığı karşılaşmanın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor karşısında 2-1 önde kapadı.

6. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Ufuk Akyol, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluşturdu: 0-1

12. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

15. dakikada Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

18. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.

22. dakikada Ndiaye'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın şutunda, top yandan auta gitti.

33. dakikada Ndiaye ile ver-kaç yapan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden şutunda yerden seken top az farkla auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Sörloth'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakida Sosa, topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

HALİL UMUT MELER, Abdülkadir Ömür, Veysel Sarı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:37 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:49 Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubendini teknik heyet getirse de takmadı 09:30 Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti 00:27 Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu kadroya geri döndü
19:47
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:46
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
18:30
Maskeli ve silahlı şüpheliler, takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini çaldı
18:23
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 19:55:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]