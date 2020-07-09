Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem SatmanÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Sasse, Boldrin, Samudio, SkodaHes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir Subaşı, Djedje, Mensah,...

Stat: Çaykur Didi

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Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Sasse, Boldrin, Samudio, Skoda

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir Subaşı, Djedje, Mensah, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Mesanoviç, Kravets

Goller: Dk.11 Samudio (Çaykur Rizespor) Dk.32 Diego (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk.30 Orhan Ovacıklı, Dk.43 Vetrih (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

8. dakikada köşe vuruşunda takım arkadaşı ile paslaşan Mensah'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

11. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Abdullah Durak ile verkaça giren Orhan Ovacıklı ceza sahası sağ çaprazında içeri girdikten sonra boş durumdaki Samudio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-0

29. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza yayı üzerinden Kravets'in çıkardığı topa yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

32. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışında düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Diego'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-1

39. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Mesanoviç'in plase vuruşunda top üst direğe vurarak oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Abdullah Durak, Kayserispor, Subaşı, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:25 Kaynak: AA

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