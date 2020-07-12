Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Chico), Doğukan Sinik (Dk. 87 Salih Dursun), Amilton, Jahovic (Dk. 76 Blanco)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Emircan Altıntaş), Salih Uçan (Dk. 21 Siopis), Efecan Karacan, Fernandes (Dk. 58 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Cisse
Gol: Dk. 21 Jahovic (Frapot TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 55 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 47 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.
53. dakikada korner vuruşunun ardından ceza sahası dışında topla buluşan Yekta Kurtuluş'un sert vuruşunda N'Sakala topu kale önünden kafayla kornere çeldi.
73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin pasında kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
78. dakikada Eren Albayrak'ın kullandığı korner vuruşuna kale önünde topa yükselen Veysel Sarı'nın kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Başka pozisyon olmayan karşılaşmadan Fraport TAV Antalyaspor, 1-0 galip ayrıldı.