Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Thiam, Gohou
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Fernandes, Burak Albayrak, Talbi, Alberk Koç, Boldrin, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Garmash, Skoda
Sarı kart: Dk. 10 Burak Albayrak (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
16. dakikada Tirpan'ın orta sahada havadan pasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.
33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Thiam'ın penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
40. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda Talbi'ye çarparak hızlanan topu kaleci Tarık Çetin, soluna uzanarak kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı.