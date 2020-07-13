Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluHes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Kravets, Kvrzic, Djedje, Mensah, Enver Cenk Şahin, Sapunaru, DiegoGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

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Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Kravets, Kvrzic, Djedje, Mensah, Enver Cenk Şahin, Sapunaru, Diego

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kenan Özer, Jefferson, Morais, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Maxim, Kana Bıyık

Süper Lig'in 32. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, Furkan Soyalp'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü.

12. dakikada taç atışı kullanan Kayserispor'da sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Kravets'in sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çıkardı.

18. dakikada sol kanattaki Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında Maxim meşin yuvarlakla buluştu. Maxim'in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında, Enver Cenk Şahin'in pasında Kravets topla buluştu. Ceza sahası içinde Kravets'in topla buluşturduğu Hasan Hüseyin Acar'ın düzgün vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Günay Güvenç, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:35 Kaynak: AA

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