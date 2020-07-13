90. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. 88. dakikada Abdullah Durak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Quaresma yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta çıktı.

78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest kendi yarı sahasında taç çizgisinin yakınında topu sağdan hareketlenen Anıl Koç'un koşu yoluna attı. Anıl, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Talbi'nin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Hajradinovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Bu sonuçla 11. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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