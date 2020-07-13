Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongunİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali ŞahinerMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara,...

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İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Goller: Dk. 3 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir), Dk. 20 ve 45+1 Miya, Dk. 28 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Miya, Dk. 9 Uğur Demirok, Dk. 35 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 31 Visca, Dk. 32 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın kullandığı köşe atışında hakem Cüneyt Çakır, Miya'nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

10. dakikada Crivelli'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

45+1. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol eden Miya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Uğur Demirok, Cüneyt Çakır, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:05 Kaynak: AA

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