Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongunİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 73 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 73 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 74 Selim Ay), Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 59 Berkay Özcan), Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Robinho), Aleksic (Dk. 46 Elia), Crivelli (Dk. 89 Mahmut Tekdemir), Demba Ba

Goller: Dk. 3 Visca (Penaltıdan), Dk. 70 Demba Ba, Dk. 77 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 20 ve 45+1 Miya, Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Miya, Dk. 9 Uğur Demirok, Dk. 35 Milosevic, Dk. 90+6 Ali Turan (Yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 31 Visca, Dk. 32 Aleksic, Dk. 48 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'i 4-3 yendi.

50. dakikada Milosevic'in ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

54. dakikada Miya'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Visca'nın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

77. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3

84. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Jonsson'un ceza sahasına pasına hareketlenen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3

Karşılaşma, Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Cüneyt Çakır, Uğur Demirok, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 23:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gitti 22:03 Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gitti
22:15
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
22:03
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
21:30
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 23:19:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]