Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf Öz

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Sousa (Dk. 46 Jefferson), Maxim (Dk. 83 Chibsah), Güray Vural, Muhammet Demir (Dk. 90+2 Muğdat Çelik), Kenan Özer (Dk. 46 Furkan Soyalp)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 75 Tarkan Serbest), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (DK. 75 Anıl Koç), Thiam, Gohou (Dk. 62 Quaresma)

Goller: Dk. 6 Muhammet Demir, Dk. 77 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 13 ve 37 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 41 Maxim, Dk. 49 Oğuz Ceylan, Dk. 56 Sumudica (teknik direktör) (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

54. dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti. Gaziantep FK'lı oyuncular, topu Gohou'nun eline çarparak dışarı çıktığını savunarak itirazlarda bulunması üzerine hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin ardından köşe vuruşunu işaret etti. Bunun üzerine uzun süre itirazlarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, sarı kart gördü.

65. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Güray Vural, ceza sahasına girdikten sonra topu ortaladı. Rahat pozisyondaki 2 Gaziantep FK'li oyuncu, meşin yuvarlağa dokunamadı.

70. dakikada Kasımpaşalı Hadergjonaj'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Hajradinovic vurdu. Kaleci Günay topu güçlükle çeldi. Seken topa Haddadi gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta gitti.

77. dakikada Gaziantep FK, Maxim ile beraberliği yakaladı. Kaleci Ramazan Köse'nin topu bıraktığı savunma oyuncusu Meriah, topu çıkarmaya çalışırken Gaziantep FK'li Muhammet Demir, bu oyuncuya baskı yaptı. Mariah, takım arkadaşına pas vermek isterken araya giren Maxim, kaleciden sıyrıldıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.