Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan OkMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli, Demba BaHes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli, Demba Ba

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets

Gol: Dk. 19 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 30 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken top, sağ çaprazdaki Crivelli'de kaldı. Bu futbolcunun çıkardığı topu ceza sahasında kontrol eden Elia'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Epureanu'nun hatalı pasında araya giren Kravets'in ceza sahasının sağ çaprazında, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Elia'nın pasıyla penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Mahmut Tekdemir'in vuruşunda, savunmada Sapunaru'ya da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

31. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayının gerisinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

33. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Medipol Başakşehirli futbolcular, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini ileri sürerek penaltı itirazında bulundu. Video Yardıcı Hakem (VAR) odasıyla yaptığı görüşmenin ardından saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.

36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Lung sağına gelen topu çıkartarak gole izin vermedi.

Medipol Başakşehir, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Mahmut Tekdemir, Ali Şansalan, Mert Günok, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:55 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 21:18 Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi 20:40 Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı 19:59 Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı 19:57 Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım 19:54 Başakşehir ikinci yarıya hızlı başladı! Top direği sıyırarak dışarı çıktı 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
20:40
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
19:59
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
19:57
Başakşehir ikinci yarıya hızlı başladı! Top direği sıyırarak dışarı çıktı
19:54
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 22:25:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]