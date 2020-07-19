Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Garmash, Boldrin, Samudio, SkodaBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 37 Kjartansson), Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Walter, Gökhan Töre, Umut Bulut

Goller: Dk. 29 ve 36 (penaltıdan) Skoda, Dk. 31 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Vetrih, Dk. 23 Samudio (Çaykur Rizespor) Dk. 37 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk yarısını ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.

1. dakikada Fofana'nın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Robin Yalçın'ın bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.

4. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Fofana'nın direk dibine sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Gökhan Töre rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinde plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ taraftan Moroziuk'un altıpas içerisine ortasında boş pozisyonda Skoda kafa ile topu filelere gönderdi. 1-0

31. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in bekletmeden vuruşunda, Hafez'e çarpan top kaleci Farnolle'yi yanıltarak filelere gitti: 2-0

36. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Melnjak'ın Chebake tarafından düşürülmesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0

43. dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası sol çaprazında Garmash'ın vuruşunda top kaleci Farnolle'nin ayaklarından dönerek aynı futbolcunun önünde kaldı. Bu futbolcunun bir kaza daha vuruşunda Farnolle'nin tokatladığı meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Garmash'ın üçüncü kez kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Yaşar Kemal, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 21:18 Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi 20:40 Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı 19:59 Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı 19:57 Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım 19:54 Başakşehir ikinci yarıya hızlı başladı! Top direği sıyırarak dışarı çıktı 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
20:40
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
19:59
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
19:57
Başakşehir ikinci yarıya hızlı başladı! Top direği sıyırarak dışarı çıktı
19:54
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 22:25:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]