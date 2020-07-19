Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 37 Kjartansson), Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Walter, Gökhan Töre, Umut Bulut

Goller: Dk. 29 ve 36 (penaltıdan) Skoda, Dk. 31 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Vetrih, Dk. 23 Samudio (Çaykur Rizespor) Dk. 37 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk yarısını ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.

1. dakikada Fofana'nın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Robin Yalçın'ın bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.

4. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Fofana'nın direk dibine sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Gökhan Töre rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinde plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ taraftan Moroziuk'un altıpas içerisine ortasında boş pozisyonda Skoda kafa ile topu filelere gönderdi. 1-0

31. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in bekletmeden vuruşunda, Hafez'e çarpan top kaleci Farnolle'yi yanıltarak filelere gitti: 2-0

36. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Melnjak'ın Chebake tarafından düşürülmesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0

43. dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası sol çaprazında Garmash'ın vuruşunda top kaleci Farnolle'nin ayaklarından dönerek aynı futbolcunun önünde kaldı. Bu futbolcunun bir kaza daha vuruşunda Farnolle'nin tokatladığı meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Garmash'ın üçüncü kez kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.