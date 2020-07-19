Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Junior Fernandes), Siopis, Musa Çağıran (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Efecan Karaca (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

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Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Junior Fernandes), Siopis, Musa Çağıran (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Efecan Karaca (Dk. 85 Onur Bulut), Bakasetas, Cisse

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko, Recep Niyaz (Dk. 85 Özgür Çek), Murawski, Sackey (Dk. 65 Mbamba), Aissati, Rodallega (Dk. 75 Estupinan)


Gol: 90+5 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+3 Estupinan (Yukatel Denzilispor)

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçını ev sahibi takım 1-0 kazandı.

58. dakikada Alanyaspor'dan Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Musa Çağıran topa kafayla vurdu. Kaleci Hüseyin Altıntaş topu kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas, rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahası yayı içine pası çıkardı. Junior Fernandes plase bir vuruşla kaleye göndermek istedi ancak topu kaleci Hüseyin Altıntaş rahatlıkla kontrol etti.

90+1. dakikada Denizlispor'un sağdan geliştirdiği atakta, ceza sahası yayına gelen topla buluşan Özgür Çek'in gönderdiği pasta Mbamba kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı kaleye vurdu. Top kaleci Marafona'nın kontrolünde dışarı çıktı.

90+5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Alanyaspor'un sağdan geliştirdiği atakta ceza sahası yayında topla buluşan Junior Fernandes, Onur Bulut'a pas verdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek, Musa Çağıran, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:17 Kaynak: AA

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