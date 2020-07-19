Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan OkMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 84 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Gökhan İnler), Elia (Dk. 56 Aleksic), Crivelli (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

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Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 84 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Gökhan İnler), Elia (Dk. 56 Aleksic), Crivelli (Dk. 84 Mehmet Topal), Demba Ba

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı (Dk. 82 Situm), Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş (Dk. 59 Enver Cenk Şahin), Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets

Gol: Dk. 19 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 30 Epureanu, Dk. 53 Elia (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

54. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

73. dakikada Sapunaru'nun sağ çaprazdan şutunda yerden şutunda kaleci Mert Günok yatarak topa sahip oldu.

80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Lung topu çıkardı.

90+2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Robinho'nun yerden pasında, kale sahası ödünde Demba Ba'nın topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Lung topu uzaklaştırarak golü engelledi.

90+3. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Henrique'nin sert şutunda kaleci Mert Günok, topu üstten kornere çeldi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu.

Mahmut Tekdemir, Mert Günok, Başakşehir, Robinho, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:23 Kaynak: AA

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