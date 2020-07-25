Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Campanharo, Henrique, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Sarı kart: Dk. 8 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada Trabzonspor atağından Pereira'nın sağ kanattan çizgiye inerek kale alanına gönderdiği pasa hareketlenen Campi'nin, yatarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada Kvrzic'in ortasında penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Henrique'nin kafa şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Henrique'nin karşı karşıya pozisyondaki sert şutunda Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

38. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.