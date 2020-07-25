Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Hakan Yemişken
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Borges, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Titi), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 85 Gassama), Mossoro (Dk. 74 Castro), Napoleoni
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 46 Fernando), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 83 Camara), Erdoğan Yeşilyurt, Cofie (Dk. 46 Skuletic), Hakan Arslan (Dk. 68 Ziya Erdal), Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Kone (Dk. 69 Yasin Öztekin)
Goller: Dk. 31 Napoleoni (Penaltıdan), Dk. 55 Mossoro, Dk. 90+5 Berkan Emir (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 49 Fernando (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Bülent Albayrak (Yardımcı antrenör) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Barış Yardımcı, Dk. 65 Mert Hakan Yandaş, Dk. 86 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 51 Berkan Emir, Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 86 Borges (Göztepe)
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.
Karşılaşmanın 49. dakikasında Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı ortada ön direkte müsait durumdaki Fernando'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Göztepe 55. dakikada tekrar öne geçti. Sol kanattan Tripic'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skuletic'in şutunda direğe çarpan top oyuna alanına döndü.
90+4. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde kaldığı pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada atışı kullanan Berkan Emir topu filelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.