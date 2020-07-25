Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Kayserispor, Süper Lig'e veda etti.

84. dakikada Trabzonspor ceza alanın yaşanan karambolde seken topa vurmak isteyen Djedje, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında, Trabzonspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla Kayseri ekibi TFF 1. Lig'e düştü.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:07

Kaynak: AA

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