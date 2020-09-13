Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Kitsiou (Dk. 62 Pinto), Pazdan (Dk. 62 Paintsil), Lukasik, Adzic (Dk. 84 Orkan Çınar), İlhan Parlak (Dk. 84 Lobjanidze), Bolingi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Mayega, Sissoko (Dk.90+1 Ba), Hamroun (Dk. 46 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (Dk. 55 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 61 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 75 ve 79 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Atila Turan, Dk. 73 Sarlija, Dk. 79 Pinto (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

46. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Kaleci Korcan Çelikay'ın uzaklaştıramadığı topu alan Novikovas, Korcan'ı geçemese de top Rashad Muhammed'de kaldı. Kaleci yerini almadan Rashad Muhammed'in çektiği şutta topu, ağlara gitmeden son anda Sarlija diziyle kurtarmayı başardı.

61. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bolingi, kale sahasının içinde arka direkte meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

68. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un attığı gol, VAR incelemesinden sonra iptal edildi. Konuk ekip Emrah Başsan'la meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem Burak Şeker, kenara gelerek inceleme yaptı. Golden önce orta sahada Novikovas'ın İlhan Parlak'a yaptığı harekete faul kararı veren hakem Burak Şeker, gol kararını iptal etti.

75. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan Sissoko'nun yaptığı ortaya bu sefer kale sahasının önünde kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı ikinci kez ağlara yolladı: 1-2.

90+2. dakikada Mayega'nın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının üzerinde Ba'nın yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak, sağ direğin dibinden auta gitti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.