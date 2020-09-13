Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı, Amilton, Doğukan Sinik, Jahovic Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Toure,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı, Amilton, Doğukan Sinik, Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen, Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite

Gol: Dk. 41 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 39 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda, top kalecide kaldı.

25. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında kale önünde oluşan karambol sırasında topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin son anda kurtardı.

41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Gençlerbirliği, Hakan Özmert, Antalyaspor, Balcı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 20:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Vicdansız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle acımasızca dövdü Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı Bakan Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyarıda bulundu: Virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak: Bu kadar kolay penaltı çalınmamalı Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho: Sörloth'u istiyoruz Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Yunanistan'ı tahrik ediyor İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu Kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri yayımlandı
Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı! Karadeniz'de çalışmalara başlıyor Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı! Karadeniz'de çalışmalara başlıyor         
17:44
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti         
17:31
Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti         
17:02
Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:00
Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı         
16:56
Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü         
16:39
Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı         
16:33
MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu         
16:18
Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti         
15:56
Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi         
15:51
Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı         
15:13
Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi         
15:05
Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi         
13:46
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti         
13:30
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü         
10:53
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı         
10:50
"La İlahe İllallah" diyen papağan esnafın ilgi odağı oldu         
10:45
Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi         
10:12
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı         
09:23
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 03:31:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei