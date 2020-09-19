Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan YemişkenGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancuİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme,...

Stat: Eryaman Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti. 7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti. 16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı. 33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Öte yandan Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız." yazılı pankart asıldı.

Son Dakika

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız

Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti

Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı

7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti

İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu