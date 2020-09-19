Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan YemişkenGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 74 Arda Kızıldağ), Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sio, Sefa Yılmaz (Dk. 74 Ayite), Candeias, Stancu (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 74 Arda Kızıldağ), Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sio, Sefa Yılmaz (Dk. 74 Ayite), Candeias, Stancu (Dk. 88 İlker Karakaş)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic (Dk. 63 Adil Demirbağ), Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 87 Milosevic), Miya (Dk. 63 Eduok), Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Musa Çağıran), Cikalleshi (Dk. 87 Thuram)

Sarı kartlar: Dk. 76 Ömer Ali Şahiner, Dk. 86 Eduok, Dk. 90+4 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 bitti.

52. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Demirok'tan sıyrıldıktan sonra soldan ceza sahasına giren Candeias'ın, dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

58. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Johansson'un ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Stancu vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Paraguaylı futbolcu Piris da Motta'nın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Yıldırım, Mehmet Kısal, Kolo Toure, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:35 - Kaynak: AA

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