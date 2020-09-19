Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, NSakala, Hasic, Dorukhan Toköz, Mensah, Atiba, Boyd, Larin
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Dorukhan Sinik, Fredy, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Jahovic
Gol: Dk. 33 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 10 Atiba, Dk. 27 Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Dk. 45+1 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
9. dakikada NSakala'nın pasıyla soldan çizgiye inen Boyd'un ortasında meşin yuvarlağa Dorukhan Toköz kafayla vurdu, top yandan auta gitti.
26. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Hasic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
33. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Atiba'nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Necip Uysal meşin yuvarlağı kafayla sağ taraftan arka direğe gönderdi. Larin kaleciyi de aşan topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:59 - Kaynak: AA
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