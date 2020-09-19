Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkara
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Ackah, Uzodimma, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Kanga
Gol: Dk. 45+5 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig 2. hafta müsabakasında Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ve Bareiro rakip ceza sahasında paslaştı. Efecan Karaca'nın kendisine gelen topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.
21. dakikada Alanyaspor'da sol kanttan Moubandje'nin ceza sahasına ortaladığı topu Bareiro şık bir kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Kayserispor kalecisi Lung, soluna giden topa güçlükle çıkardı.
30. dakikada konuk ekibin Hasan Hüseyin Acar'la sağdan kullandığı serbest vuruşta, rakip oyuncular arasında iyi yükselen Lopes, topu filelerle buluşturdu. VAR kontrolü sonrası gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
45+5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Juanfran'ın şutunda kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonu takip eden Bareiro, arka direkte kaleciden önce dokunarak topu filelerle buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:05 - Kaynak: AA
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