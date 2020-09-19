Kalan bölümde iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Aytemiz Alanyaspor maçtan 2-0 galip ayrıldı.

59. dakikadaki Alanyaspor atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan'ın pası sonrası Bareiro, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lunk meşin yuvarlağı kontrol etti.

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