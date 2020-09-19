Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkara Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca, Bakasetas (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 79 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 87 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 79 Babacar)

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Ackah (Dk. 46 Lennon), Uzodimma (Dk. 63 İlhan Depe), Campanharo, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 87 Emre Demir), Muğdat Çelik (Dk. 63 İlhan Parlak), Kanga

Goller: Dk. 45+5 ve 77 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 65 Attamah, Dk. 89 Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 75 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig 2. hafta müsabakasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

48. dakikada Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Efecan Karaca'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bareiro'nun vuruşunda, Lung topu uzanarak çıkardı.

59. dakikadaki Alanyaspor atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan'ın pası sonrası Bareiro, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lunk meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Rakip oyuncudan topu kapan Efecan Karaca'nın şutunda top kaleciden sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı altıpas içinde tamamlayan Bareiro, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Aytemiz Alanyaspor maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:07 - Kaynak: AA

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