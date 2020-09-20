Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Serkan OkMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 86 Mehmet Topal), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Mbombo), Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 81 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 86 Mehmet Topal), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Mbombo), Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 81 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 46 Crivelli), Aleksic, Demba Ba

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi (Dk. 59 Linnes), Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 72 Etobo), Arda Turan (Dk. 72 Babel), Falcao (Dk. 72 Diagne)

Goller: Dk. 14 Falcao (penaltıdan), Dk. 76 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 39 Epureanu, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir, Dk. 66 Demba Ba, Dk. 73 Okan Buruk (Yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 86 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

52. dakikada Crivelli'nin şık pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıdı. Visca'nın soldan bindiren Demba Ba'nın önüne bıraktığı topa kaleci Fatih son anda müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

53. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemeyince topa son anda vurdu ama etkisiz şutu kaleci Fatih kontrol etti.

54. dakikada soldan topla hareketlenen Arda Turan, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun gelişine sol ayağıyla yerden şutunda, kaleci Mert Günok topu son anda uzaklaştırdı.

76. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Diagne, sağ çaprazda iki rakibinin arasından topu Emre Kılınç'a çıkardı. Ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Emre, penaltı noktasındaki Babel'i gördü. Babel'in, tek pasla arkadan hareketlenen Belhanda'ya çıkardığı topun gelişine Faslı oyuncunun ayak dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

78. dakikada soldan Babel'in ceza sahasına pasında müsait durumda Diagne'nin vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.

83. dakikada sağdan İrfan Can'ın etkili ortasında arka direkte altı pasta müsait durumda Kerim Frei'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu son anda çeldi.

84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerim Frei, topu altıpas önünde Demba Ba'ya aktarırken, o da meşin yuvarlağı arkadan gelen Aleksic'in önüne bıraktı. Bu oyuncun sert şutunda top savunmada Taylan Antalyalı'ya çarparak kornere gitti.

90+3. dakikada Kerim Frei'ın altıpasa ortasına Demba Ba'nın kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Caiçara'nın ıskaladığı top kornere uzaklaştırıldı.

90+5. dakikada Kerim Frei'ın soldan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih topu kontrol etti.

Müsabakada başka pozisyon olmadı ve Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kerim Frei, Mert Günok, Başakşehir, İrfan Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:03 - Kaynak: AA

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