Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Ramazan Civelek, Ndao, Darri, Mevlüt Erdinç
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba
Sarı kartlar: Dk. 14 Biglia (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
8. dakikada kaleci Mert Günok'un kendi yarı sahasının ortasından uzun pasında topu önünde bulan Crivelli, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü.
18. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Mevlüt Erdinç topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
28. dakikada Darri'nin savunmanın arkasına pasında sol kanatta topla buluşan Sabo, meşin yuvarlağı Ndao ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazda yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 20:51 - Kaynak: AA
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