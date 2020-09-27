Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı

Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili kan donduran detay! İşlemi yapan ilkokul mezunu çıktı

Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı