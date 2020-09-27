Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Baiano, Doğan Erdoğan, Abdullah Durak, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Siopis, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek, Babacar
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
10. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Selim Ay'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
30. dakikada Aytemiz Alanyaspor adına kazanılan faul atışında, Efkan Bekiroğlu'nun yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda top yandan auta çıktı.
45+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:21 - Kaynak: AA
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