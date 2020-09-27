Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Baiano, Doğan Erdoğan (Dk.58 Yasin Pehlivan), Abdullah Durak (Dk.75 Skoda), Michalak (Dk.58 Samudio), Boldrin, Samudio, Remy (Dk.87 Tunay Torun)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk.63 Bakasetas), Siopis (Dk.85 Tzavellas), Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu (Dk.63 Salih Uçan), Mustafa Pektemek (Dk.76 DAvidson), Babacar (Dk.63 Bareiro)
Sarı kartlar: Dk.77 Baiano, Dk.90+4 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor) Dk. 90+3 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)
Goller: Dk.81 Remy (Çaykur Rizespor) Dk.69 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçı 1-1 tamamlandı.
51. dakikada Juanfran'ın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Tayfur Bingöl'ün penaltı noktası üzerinde göğsü ile kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.
54. dakikada Moroziuk'un ara pasında defansın arkasına sarkan Boldrin'in ceza sahası çizgisi üzerinde yerden sol ayağı ile sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
57. dakikada defansın arkasına atılan pasta hatalı çıkan Selim Ay'dan kurtulan Babacar'ın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, top yandan auta çıktı.
58. dakikada defansın arkasına sarkarak sol taraftan ceza sahası içerisine giren Michalak'ın kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, topun altına fazla girince meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
69. dakikada Juanfran'ın uzun taç atışında Bakasetas kafa ile topu arkaya çevirdi. Mustafa Pektemek'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 0-1
81. dakikada Samudio'nun pasında Boldrin iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine yerden pasında Remy, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
90+1. dakikada Boldrin'in defansın arkasına pasında hareketlenen Tunay Torun karşı karşıya aşırtma vuruşunda kaleci Marafona son anda elleri ile müdahale ederek topu yavaşlattı. Araya giren savunma oyuncusu meşin yuvarlağı Tunay Torun'dan önce kornere çeldi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:31 - Kaynak: AA
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