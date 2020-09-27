Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Erdoğan Yeşilyurt, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare, Yasin Öztekin, Ninga
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Erdi Dikmen, Pazdan, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper Potuk, Adzic, Bolingi
Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
12. dakikada Pinto'nun soldan ceza alanına ortasına arka direktei Bolingi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa kale çizgisi üzerinden topu güçlükle çıkardı. Sivasspor savunmasında Ziya Erdal, meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
35. dakikada Gradel, orta sahadan kazandığı topu ceza sahası içinde Yasin Öztekin'e aktardı. Yasin Öztekin'in sol çaprazdan şutunda araya giren Pazdan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:55 - Kaynak: AA
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