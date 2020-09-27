Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia
Sarı kartlar: Dk. 12 Sosa, Dk. 23 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 15 Luyindama (Galatasaray)
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
7. dakikada Linnes'in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.
18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
20. dakikada Elabdellaoui'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:51 - Kaynak: AA
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