Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem SatmanGalatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 70 Babel), Arda Turan (Dk. 70 Etebo), Falcao (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 70 Babel), Arda Turan (Dk. 70 Etebo), Falcao (Dk. 71 Diagne)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş), Deniz Türüç (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 65 Samatta), Valencia

Sarı kartlar: Dk. 12 Sosa, Dk. 23 Tisserand, Dk. 69 Gökhan Gönül, Dk. 90+1 Luiz Gustavo, Dk. 90+5 Erol Bulut (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 15 Luyindama, Dk. 47 Falcao, Dk. 61 Arda Turan, Dk. 62 Taylan Antalyalı, Dk. 82 Etebo, Dk. 85 Marcao, Dk. 86 Belhanda (Galatasaray)

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

52. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Deniz Türüç sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada Belhanda'nın uzak mesafeden şutunda, top farklı bir şekilde auta çıktı.

63. dakikada Lemos'un uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında topla ceza alanına çaprazdan giren Arda Turan'ın önünü boşalttığı anda sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır, Lemos'a da çarpan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden ceza alanı içinde Emre Kılınç'ı gördü. Bu oyuncunun dönerek yerden şutunda kaleci Altay Bayındır yine iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 20:59 - Kaynak: AA

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