Stat: Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Hakan Yemişken
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray Vural, Maxim, Muhammet Demir (Dk. 10 Felipe)
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Edgar (Dk. 27 Campi), Hüseyin Türkmen, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe
Sarı kart: Dk. 45+3 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.
1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.
21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.
26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 21:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor