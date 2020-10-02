Son bölümde MKE Ankaragücü'nün baskısı önemli bir pozisyona dönüşmedi ve Hes Kablo Kayserispor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

68. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Kitsiou'nun vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek net bir gol fırsatını engelledi.

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