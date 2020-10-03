Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya (Dk. 84 Hadebe), Wallace, Karim Hafez, Acquah (Dk. 84 Ndayishimiye), Ahmet Ildız, Cueva (Dk. 84 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Lukoki (Dk. 68 Zeki Yavru), Tetteh (Dk. 90+4 Kubilay Kanatsızkuş)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin (Dk. 46 Podolski), Hakan Özmert (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Amilton, Fredy (Dk. 76 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 46 Sidney Sam), Jahovic (Dk. 46 Orgill)
Gol: Dk. 10 Tetteh (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Wallace, Dk. 38 Lukoki, Dk. 45+2 Karim Hafez, Dk. 85 Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor), Dk. 38 Eren Albayrak, Dk. 67 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.
51. dakikada Cueva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top, Semih Kaya'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Boffin uzaklaştırdı.
52. dakikada Cueva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.
56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sidney Sam'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
57. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan auta gitti.
61. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
76. dakikada Zeki Yavru'nun orta sahadan pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:37 - Kaynak: AA
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