Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir, Crivelli, Demba Ba
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro, Brown Ideye
Sarı kart: Dk. 36 Tripic (Göztepe)
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.
33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz berabere sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:53 - Kaynak: AA
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