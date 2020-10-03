Maçın uzatma dakikalarının oynandığı anda stadın elektrikleri kesildi. Hakem Ümit Öztürk, maçı bir süre durdurmasının ardından maçı devam ettirme kararı verdi.

86. dakikada Sissoko ve Emrah Başsan paslaşmasıyla sağ çaprazda önünde kalan topa sert vuran Novikovas'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

85. dakikada ceza sahasının dışında Novikovas'ın bıraktığı topa bir anda vuran Emrah Başsan'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

70. dakikada bir anda ceza sahasında topu göğsüyle önüne indiren Remy'nin vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden auta gitti.

64. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Farnolle kontrol etti.

Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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