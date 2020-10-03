Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Petrus Boumal (Dk. 69 Mitchell Donald), Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan (Dk 74 Sissoko), Novikovas, Rashad Muhammed (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Petrus Boumal (Dk. 69 Mitchell Donald), Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan (Dk 74 Sissoko), Novikovas, Rashad Muhammed (Dk. 69 Ömer Şişmanoğlu)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Yasin Pehlivan (Dk. 60 Abdullah Durak), Fabricio Santos de Jesus, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Donsah), Michalak (Dk. 59 Samudio), Boldrin, Remy (Dk.90+3 Skoda)

Sarı Kartlar: Dk. 79 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 51 Remy, Dk. 79 Boldrin, Dk. 89 Donsah (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.

53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Emrah Başsan'ın çektiği sert şutta top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

56. dakikada konuk ekip oyuncusu Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ev sahibi ekip savunması topu uzaklaştırdı. Ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'ın şutunda top direğin dibinden auta gitti.

61. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Farnolle kontrol etti.

70. dakikada bir anda ceza sahasında topu göğsüyle önüne indiren Remy'nin vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden auta gitti.

80. dakikada Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan attığı pasla topla buluşan Sissoko'nun şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasının dışında Novikovas'ın bıraktığı topa bir anda vuran Emrah Başsan'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

86. dakikada Sissoko ve Emrah Başsan paslaşmasıyla sağ çaprazda önünde kalan topa sert vuran Novikovas'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

Maçın uzatma dakikalarının oynandığı anda stadın elektrikleri kesildi. Hakem Ümit Öztürk, maçı bir süre durdurmasının ardından maçı devam ettirme kararı verdi.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Kazım Karabekir, İbrahim Akdağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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